Освобожденных из украинского плена военных доставили в Москву
9 февраля 202413:02
Российских военных, освобожденных из украинского плена, доставили в Москву для лечения и реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны.
Накануне Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100».
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС ... для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — указали в военном ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru