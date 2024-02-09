Освобожденных из украинского плена военных доставили в Москву

Российских военных, освобожденных из украинского плена, доставили в Москву для лечения и реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны.

Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной

Накануне Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100».

«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС ... для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — указали в военном ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
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