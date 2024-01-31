Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной
31 января 202417:50
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона всё время даёт сигнал о том, что готова к обменам.
«Соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине... один к десяти, даже больше. Мы всё равно своих ребят будем забирать», - указал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: К марту ЕС поставит Киеву 500 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона
- АТОР: Самые востребованные экскурсионные туры за рубеж – в Турцию
- США исключили гражданина России из санкционного списка
- Путин объяснил удары ВСУ по мирному населению
- СМИ: Путин встретится с Эрдоганом в Турции 12 февраля
- СМИ: Глава ГУР Украины заявил, что ВСУ пойдут в новое наступление весной
- Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»
- ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов
- Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море
- Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru