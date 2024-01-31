Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной

По его словам, украинская сторона всё время даёт сигнал о том, что готова к обменам.

«Соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине... один к десяти, даже больше. Мы всё равно своих ребят будем забирать», - указал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».