Минобороны: из украинского плена вернулись 100 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернулись 100 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Обмен пленными состоялся в четверг, 8 февраля. Взамен украинской стороне передали 100 военных.
Самолеты военно-транспортной авиации доставили освобожденных из плена россиян в Москву. Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Им окажут психологическую помощь.
Минобороны отметило посредническую роль Объединенных Арабских Эмиратов в обмене пленными, пишет «Профиль».
Россия и Украина 31 января обменялись пленными по формуле 195 на 195. Их доставили в Москву для лечения и реабилитации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: из украинского плена вернулись 100 российских военных
- Депутата Тульской облдумы нашли мертвым на обочине дороги
- Польша обучила 40 тысяч украинских военных
- Киев внес производителя огнеупорных изделий из США в список «спонсоров войны»
- На сочинском курорте «Газпром Поляна» закрыли трассу из-за схода лавины
- Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
- «Русские сезоны» пройдут в Бахрейне в 2025 году
- Индия выразила желание приобрести нефтяные активы в России
- Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил о скором релизе дуэта с polnalyubvi
- Депутат рады Гончаренко заявил, что Залужного уволили с поста главкома ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru