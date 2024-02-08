Минобороны: из украинского плена вернулись 100 российских военных

С подконтрольной Киеву территории вернулись 100 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной

Обмен пленными состоялся в четверг, 8 февраля. Взамен украинской стороне передали 100 военных.

Самолеты военно-транспортной авиации доставили освобожденных из плена россиян в Москву. Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Им окажут психологическую помощь.

Минобороны отметило посредническую роль Объединенных Арабских Эмиратов в обмене пленными, пишет «Профиль».

Россия и Украина 31 января обменялись пленными по формуле 195 на 195. Их доставили в Москву для лечения и реабилитации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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