«Осиное гнездо»: Медведев призвал уничтожить киевский режим

«На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Вот эта контртеррористическая борьба - то, во что в значительной степени превратилась специальная военная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо, режим этот, который сложился на Украине подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен, иначе от него будет постоянно исходить угроза. Тогда придется постоянно проводить операцию, которая уже больше года у нас проводится. Здесь не должно быть никаких сомнений», - заявил политик.

По его словам, действия Украины носят абсолютно террористический характер. Киевский режим нарушает все правила правила ведения войны и убивает мирных граждан, считает зампред Совбеза.



«Всем же понятно, что это абсолютно террористическая атака. Это не военное отражение, не военное действие. Она не укладывается даже ни в какие правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению и только, потому что те средства поражения, те летательные аппараты, которые использовались, они не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни объектам государственного управления. Значит, цель простая - причинить повреждения гражданскому населению. Это террористический акт. По-другому это никак квалифицировать невозможно. Если это террористический акт, то на него можно отвечать только одним способом. Как вы знаете, с террористами ни одно государство не договаривается. Террористов нужно уничтожать. То, что наш противник ведет себя как террорист, определенным образом характеризует и украинский режим, и тех, кто за ними стоит. Прежде всего это американцы и европейцы», - резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, если не уничтожить действующий киевский режим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

