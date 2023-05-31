Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter написал, что Москва может рассматривать любое должностное лицо Великобритании как законную цель после слов главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «защищаться» за пределами своих границ.
«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну», - заключил Медведев.
До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки беспилотников на Москву 30 мая.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву, отмети, что Киев не имеет к этому «прямого отношения».
Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru