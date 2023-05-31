Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter написал, что Москва может рассматривать любое должностное лицо Великобритании как законную цель после слов главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «защищаться» за пределами своих границ.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну», - заключил Медведев.