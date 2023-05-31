Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter написал, что Москва может рассматривать любое должностное лицо Великобритании как законную цель после слов главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право «защищаться» за пределами своих границ.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну», - заключил Медведев.

«Месть, трибунал, военное положение»: Киев получит «жестокий» ответ за атаку на Москву

До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что не намерен строить предположения о характере атаки беспилотников на Москву 30 мая.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву, отмети, что Киев не имеет к этому «прямого отношения».

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры