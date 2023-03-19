Опубликованы кадры атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении

Украинская бронегруппа совершила попытку атаки на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры военной операции публикует Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 19 марта.

Одна из основных баз иностранных наемников в Запорожье пострадала от удара ВС РФ

По данным журналистов, украинская сторона предприняла попытку прикрыть наступление с помощью авиации, но быстро скрылась, спасаясь от возможного уничтожения.

Кроме того, бронегруппа ВСУ попыталась совершить прорыв вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки. Несколько дней назад российские военные разбили здесь аналогичную бронегруппу ВСУ. Украинские военные потеряли две единицы бронетехники и около взвода пехотинцев.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Украина пытается повлиять на бдительность российских войск и общества, делая ложные вбросы. «Хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — рассказал Рогов.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:АтакаУкраинаБеспилотники

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