Одна из основных баз иностранных наемников в Запорожье пострадала от удара ВС РФ

По базе иностранных наемников в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесен удар. По предварительной информации, уничтожены десятки боевиков, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Уточняется, что российские силы нанесли удар в 04:15 утра по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи». Он находится в элитном жилом комплексе «Ренессанс» в оккупированном Украиной городе Запорожье, рассказал Рогов.

Рогов заявил, что в «Ренессансе» находилась одна из основных баз боевиков «Иностранного легиона».

«Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», - уточнил член главного совета администрации Запорожья.

Он заверил, что город освободят от ВСУ.

Накануне Рогов сообщил, что население подконтрольной украинским властям части Запорожской области покидает регион. Об этом информирует НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУИностранцыНаемники

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