Одна из основных баз иностранных наемников в Запорожье пострадала от удара ВС РФ

Уточняется, что российские силы нанесли удар в 04:15 утра по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи». Он находится в элитном жилом комплексе «Ренессанс» в оккупированном Украиной городе Запорожье, рассказал Рогов.

Рогов заявил, что в «Ренессансе» находилась одна из основных баз боевиков «Иностранного легиона».

«Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», - уточнил член главного совета администрации Запорожья.

Он заверил, что город освободят от ВСУ.

Накануне Рогов сообщил, что население подконтрольной украинским властям части Запорожской области покидает регион. Об этом информирует НСН.



