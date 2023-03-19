Рогов заявил о начале информационно-психологической операции Киева в Запорожье

Рогов утверждает, что Украина пытается повлиять на бдительность российских войск и общества, деля ложные вбросы. Эта информационно-психологическая операция была спланирована заранее.

По его словам, западные и украинские СМИ «как по команде» публикую серию ложных материалов о снарядном голоде и недостатке резервов.

«Хотя на самом деле противник серьезно усиливается», — рассказал Рогов.

ВСУ планирует наступление и пытается прощупать российскую линию обороны, утверждает член главного совета администрации Запорожья. по его мнению, наступление может стать роковым для украинских Вооруженных сил, пишет Газета.ru.

Российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут), ВСУ не отступают, а также предпринимают попытки контратаковать на других направлениях. Киев собрал 40-тысячную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, чтобы в апреле начать наступление на юг региона, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

«Эта группировка на Донбасс не пойдет, там противник будет и дальше истощать силы наших наступающих войск, сдавая по укрепленной деревне в два-три дня. Эти силы готовят для весеннего наступления на юг Запорожской области. Если бы эти 40 тысяч были выстроены на плацу или сосредоточены на одном полигоне, то их можно было бы поразить, но речь идет о рассредоточенных подразделениях», - объяснил Стрелков.



