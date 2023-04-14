Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»

В нём показано, как в каску бойца, который выглянул из укрытия попадает пуля снайпера. Военного после этого отбросило на пару метров. В итоге пуля не смогла пробить каску, и боец ЧВК «Вагенр» не получил даже ранения.

Один из сослуживцев называет его «счастливым человеком».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о преимуществе России при длительной битве за Артемовск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



