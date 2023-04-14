Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»
Видео с попаданием пули украинского снайпера в каску бойца частной военной компании «Вагнер» в Артемовске опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.
В нём показано, как в каску бойца, который выглянул из укрытия попадает пуля снайпера. Военного после этого отбросило на пару метров. В итоге пуля не смогла пробить каску, и боец ЧВК «Вагенр» не получил даже ранения.
Один из сослуживцев называет его «счастливым человеком».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о преимуществе России при длительной битве за Артемовск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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