Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»

Видео с попаданием пули украинского снайпера в каску бойца частной военной компании «Вагнер» в Артемовске опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

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В нём показано, как в каску бойца, который выглянул из укрытия попадает пуля снайпера. Военного после этого отбросило на пару метров. В итоге пуля не смогла пробить каску, и боец ЧВК «Вагенр» не получил даже ранения.

Один из сослуживцев называет его «счастливым человеком».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о преимуществе России при длительной битве за Артемовск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоеннослужащиеВСУВидеоЧВК "Вагнер"

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