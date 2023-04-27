Опубликован скриншот переписки бойца ВСУ о потерях под Артемовском
Издание «Украина.ру» опубликовало в своем Telegram-канале скриншот переписки погибшего под Артемовском (российское название Бахмута — Прим. НСН) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который рассказал о потерях Киева.
В частности, военнослужащий с позывным «Берлин» заявил, что украинская армия несёт большие потери, с которыми, по его словам, не считается командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, продолжающий бросать пехоту в контратаки.
«Берлин» также уточнил, что воевал под Орехово-Василевкой против ЧВК «Вагнер». Он указал, что за 40 минут 46 бойцов ВСУ получили ранения, ещё 10 были убиты.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru