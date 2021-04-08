CNN: США планируют направить военные корабли в Черное море
Власти США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.
По словам чиновника, развертывание боевых кораблей ВМС США в настоящее время станет для Москвы особым сигналом. Как отмечает телеканал, США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа в море У CNN нет сведений было ли направлено это уведомление.
Представитель Минобороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму. Американский чиновник также добавил, что хотя США не рассматривают «активность российских войск как попытку наступления», но «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Президент Латвии попал в ДТП в Риге
- Распыливший газ на акции протеста в Москве может получить 8 лет колонии
- Врио губернатора Русских готов идти на выборы главы Ульяновской области
- США на этой неделе не намерены ужесточать антироссийские санкции
- Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru