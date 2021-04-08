CNN: США планируют направить военные корабли в Черное море

Власти США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

По словам чиновника, развертывание боевых кораблей ВМС США в настоящее время станет для Москвы особым сигналом. Как отмечает телеканал, США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа в море У CNN нет сведений было ли направлено это уведомление.

Представитель Минобороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму. Американский чиновник также добавил, что хотя США не рассматривают «активность российских войск как попытку наступления», но «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать».

