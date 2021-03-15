«Игра желваками». Авиаэксперт объяснил «провокацию» НАТО у Крыма

«Сама идея "Крым – непотопляемый авианосец" - это просто глупость, потому что Черное море простреливается ракетами от берега до берега. Там же Румыния, Болгария, Турция. В Крыму все вязли всегда - его очень легко захватывать и очень тяжело удерживать. Его не смогли удержать "белые" в гражданскую войну, легко захватили немцы в 1941 году и также легко покинули. Крым сложно защищать. Его напичкали оружием, но это ни о чем не говорит. Оно все стационарное, его расположение всем известно. Это игра желваками – мы смотрим друг на друга, испепеляем взглядом и ничего не делаем, а руки держим под столом», - сказал эксперт.

Накануне портал Avia.pro сообщил, что два самолета НАТО совершили попытку спровоцировать российские C-400 в Крыму. Отмечалось, что один из самолетов пролетел в непосредственной близости к воздушному пространству Крыма, пока второй находился над Румынией и тестировал работу радаров ЗРК С-400.

Лукашевич в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в такой интерпретации маневров.

«Avia.pro – тяжелый источник информации, он ее так подает, что ее трудно воспринимать. Я вообще не понимаю, что такое "спровоцировал С-400". Самолет подошел к воздушным границам России, чтобы включился сам зенитный комплекс. Ведь его радиолокационные системы работают в постоянном режиме. Я не понимаю, зачем надо было второму самолету лететь над Румынией, они могли лететь и вместе. Во-вторых, если целью становится самолет у границ Крыма, то он бы мог и снимать эти частоты. Ведь облучают непосредственно его. Из Румынии самолет может и не захватить то излучение, которым ЗРК захватывает цель, это очень узкий луч», - сказал Лукашевич.

Волноваться о том, что натовские самолеты смогут перехватить частоты, на которых работают С-400, совершенно не стоит, считает авиаэксперт.

«Давайте начнем с того, что мы С-400 продали Турции, члену НАТО. Поэтому все частоты у них есть. Более того, была информацию, что одну из установок С-400 турки передали Великобритании или США для изучения. Разумеется, коды распознавания "свой-чужой" туркам не передавали», - отметил он.

По его словам, современные средства космической разведки не оставляют надежды скрыть расположение ракетных баз или пусковых установок, а «вскрывать» систему ПВО можно и с помощью беспилотника. «Его все равно начнут опознавать как цель, а направленные на него радиоволны может фиксировать и спутник, тут даже второй самолет не нужен», - добавил авиаэксперт.