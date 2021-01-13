«У России флота нет». Стрелков о высадке спецназа НАТО на российский сухогруз
Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке в эфире НСН рассказал, сможет ли Россия защитить свои суда от НАТО в случае обострения ситуации в Средиземном море.
Российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море проинспектировал спецназ Военно-морских сил Греции, входящих в НАТО. Об этом сообщила миссия EUNAVFOR MED IRINI, которая проводится под эгидой Евросоюза и НАТО для пресечения незаконных поставок вооружения в Ливию.
Отмечалось, что корабль НАТО преследовал российское судно, после чего на его борт с вертолёта для проверки высадились бойцы спецназа ВМС Греции. Экипаж добровольно согласился на ревизию, на борту не было найдено ничего незаконного.
Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, сможет ли Россия защитить свои суда от НАТО в случае обострения ситуации в регионе.
«Даже если речь пойдет о противостоянии между флотом одной Турции и нашим Черноморским, то наш флот уже ничего не сможет сделать ни в Средиземном море, ни даже на Черном. Без подключения авиации и береговых зенитных комплексов. Что касается НАТО, то когда в войну 08.08.08 (речь идет о конфликте с Грузией - прим. НСН) в Черное море прошло пять ракетоносных эсминцев НАТО, то по совокупному ракетному залпу они уже превосходили весь наш Черноморский флот. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. Так что у России, за исключением стратегических ядерных подводных сил, которые в таких операциях не могут быть задействованы, флота нет. По крайней мере по сравнению с тем, какой был у Советского Союза. У нас есть несколько кораблей береговой обороны, и все», - сказал Стрелков.
По его мнению, НАТО спокойно может заблокировать российские силы в Сирии.
«Осуществляя дальние заморские авантюры типа сирийской, ливийской, базу в Судане решили построить – я не знаю, на что рассчитывает кремлевское руководство. Видимо, на то, что придется воевать с пиратами, у которых, кроме джонок с пулеметами, ничего нет. Если НАТО решит заблокировать операции Российской Федерации в Сирии, она это сделает без проблем. Противопоставить этому ничего, кроме ядерного оружия, Российская Федерация не может», - заключил эксперт.
Ранее Стрелков в эфире НСН рассказал, в каких регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Вакцинация препаратом «Спутник V» стартовала в Бразилии
- Названа дата выступления Бутусова с главными хитами «Наутилуса» в Москве
- Премьер Израиля Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке
- Бразилия начала производство вакцины от коронавируса «Спутник V»
- Службы Москвы приготовились к обильному снегопаду и морозам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru