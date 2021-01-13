«У России флота нет». Стрелков о высадке спецназа НАТО на российский сухогруз

«Даже если речь пойдет о противостоянии между флотом одной Турции и нашим Черноморским, то наш флот уже ничего не сможет сделать ни в Средиземном море, ни даже на Черном. Без подключения авиации и береговых зенитных комплексов. Что касается НАТО, то когда в войну 08.08.08 (речь идет о конфликте с Грузией - прим. НСН) в Черное море прошло пять ракетоносных эсминцев НАТО, то по совокупному ракетному залпу они уже превосходили весь наш Черноморский флот. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. Так что у России, за исключением стратегических ядерных подводных сил, которые в таких операциях не могут быть задействованы, флота нет. По крайней мере по сравнению с тем, какой был у Советского Союза. У нас есть несколько кораблей береговой обороны, и все», - сказал Стрелков.

По его мнению, НАТО спокойно может заблокировать российские силы в Сирии.

«Осуществляя дальние заморские авантюры типа сирийской, ливийской, базу в Судане решили построить – я не знаю, на что рассчитывает кремлевское руководство. Видимо, на то, что придется воевать с пиратами, у которых, кроме джонок с пулеметами, ничего нет. Если НАТО решит заблокировать операции Российской Федерации в Сирии, она это сделает без проблем. Противопоставить этому ничего, кроме ядерного оружия, Российская Федерация не может», - заключил эксперт.

Ранее Стрелков в эфире НСН рассказал, в каких регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году.

