«У России флота нет». Стрелков о высадке спецназа НАТО на российский сухогруз

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке в эфире НСН рассказал, сможет ли Россия защитить свои суда от НАТО в случае обострения ситуации в Средиземном море.



Российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море проинспектировал спецназ Военно-морских сил Греции, входящих в НАТО. Об этом сообщила миссия EUNAVFOR MED IRINI, которая проводится под эгидой Евросоюза и НАТО для пресечения незаконных поставок вооружения в Ливию.

Отмечалось, что корабль НАТО преследовал российское судно, после чего на его борт с вертолёта для проверки высадились бойцы спецназа ВМС Греции. Экипаж добровольно согласился на ревизию, на борту не было найдено ничего незаконного.

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, сможет ли Россия защитить свои суда от НАТО в случае обострения ситуации в регионе.

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«Даже если речь пойдет о противостоянии между флотом одной Турции и нашим Черноморским, то наш флот уже ничего не сможет сделать ни в Средиземном море, ни даже на Черном. Без подключения авиации и береговых зенитных комплексов. Что касается НАТО, то когда в войну 08.08.08 (речь идет о конфликте с Грузией - прим. НСН) в Черное море прошло пять ракетоносных эсминцев НАТО, то по совокупному ракетному залпу они уже превосходили весь наш Черноморский флот. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. Так что у России, за исключением стратегических ядерных подводных сил, которые в таких операциях не могут быть задействованы, флота нет. По крайней мере по сравнению с тем, какой был у Советского Союза. У нас есть несколько кораблей береговой обороны, и все», - сказал Стрелков.

По его мнению, НАТО спокойно может заблокировать российские силы в Сирии.

«Осуществляя дальние заморские авантюры типа сирийской, ливийской, базу в Судане решили построить – я не знаю, на что рассчитывает кремлевское руководство. Видимо, на то, что придется воевать с пиратами, у которых, кроме джонок с пулеметами, ничего нет. Если НАТО решит заблокировать операции Российской Федерации в Сирии, она это сделает без проблем. Противопоставить этому ничего, кроме ядерного оружия, Российская Федерация не может», - заключил эксперт.

Ранее Стрелков в эфире НСН рассказал, в каких регионах мира могут начаться боевые действия в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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