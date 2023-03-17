Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион

Население подконтрольной украинским властям части Запорожской области покидает регион. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке фронта

«Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, местные жители не хотят сражаться за киевский режим и «ждут освобождения».

Между тем российские силовики предотвратили теракт против мирных жителей в Запорожье, задержаны три пособника украинской армии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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