Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион
Население подконтрольной украинским властям части Запорожской области покидает регион. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, местные жители не хотят сражаться за киевский режим и «ждут освобождения».
Между тем российские силовики предотвратили теракт против мирных жителей в Запорожье, задержаны три пособника украинской армии, пишет «Свободная пресса».
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