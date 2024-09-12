«Один в поле не воин»: Добровольцы «Барс» помогут «Ахмату» в приграничных областях

По его словам, бойцы «Ахмата», стоящие на охране приграничья, зарекомендовали себя с лучшей стороны на полях сражений на многих участках Луганской народной республики (ЛНР).

«Сейчас довольно активная фаза боевых действий идет в Курской области. У других подразделений есть ряд задач, которые выполняются на приграничных с бывшей УССР территориях. Говоря о сроках ликвидации вооруженных формирований ВСУ в Курской области, стоит отметить, что есть много факторов, которые влияют на временные рамки, изменение этих факторов меняет и сроки. Все зависит от замысла нашего Генштаба и задач, которые поставил президент. Если мы говорим о том, что «Ахмат» не справляется в одиночку, то один в поле не воин. Это спецподразделение зарекомендовало себя с лучшей стороны на полях сражений на многих участках ЛНР», - заключил Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона за все время боевых действий на курском направлении потеряла более 12,5 тысячи военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

