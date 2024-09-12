«Один в поле не воин»: Добровольцы «Барс» помогут «Ахмату» в приграничных областях
Добровольческие отряды позволяют снять ряд функциональных задач с Вооруженных сил России, сказал в эфире НСН Андрей Марочко.
Создание добровольческих отрядов в Белгородской, Брянской и Курской областях не говорит о тяжелом положении дел в регионах, это лишь плановая работа Генштаба России, сказал в эфире НСН военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В Минобороны России ранее сообщили о создании в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях добровольческих отрядов «Барс» для содействия их штаба и решения задач КТО. Марочко подчеркнул, что добровольческие отряды помогают основным силам ВС РФ.
«Добровольческие отряды идут в тесном взаимодействии с Минобороны РФ и уже на практике очень себя хорошо зарекомендовали, поскольку позволяют снять ряд функциональных задач с основных сил ВС РФ. Если мы говорим о создании дополнительных отрядов «Барс», то сразу хочу отметить, что это не говорит о тяжелом положении дел в Белгородской, Брянской и Курской областях. Это говорит о том, что идет плановая работа Генштаба России над тем, чтобы ликвидировать те угрозы, которые возникли со стороны украинской стороны. Если мы говорим о том, справляются или не справляются вооруженные силы с той угрозой, которая возникла, то тут нужно посмотреть на сводки Минобороны и на те данные, которые передают военкоры с мест: мы сразу увидим, что все не так плохо, как трубят украинское ЦПСО и западная пропаганда», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бойцы «Ахмата», стоящие на охране приграничья, зарекомендовали себя с лучшей стороны на полях сражений на многих участках Луганской народной республики (ЛНР).
«Сейчас довольно активная фаза боевых действий идет в Курской области. У других подразделений есть ряд задач, которые выполняются на приграничных с бывшей УССР территориях. Говоря о сроках ликвидации вооруженных формирований ВСУ в Курской области, стоит отметить, что есть много факторов, которые влияют на временные рамки, изменение этих факторов меняет и сроки. Все зависит от замысла нашего Генштаба и задач, которые поставил президент. Если мы говорим о том, что «Ахмат» не справляется в одиночку, то один в поле не воин. Это спецподразделение зарекомендовало себя с лучшей стороны на полях сражений на многих участках ЛНР», - заключил Марочко.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона за все время боевых действий на курском направлении потеряла более 12,5 тысячи военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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