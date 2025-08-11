Одеваемся в свое: Как указ Путина о военной форме повлияет на армию
Российские производители ничем не уступают зарубежным, а армия должна быть укомплектована только российскими образцами одежды, заявил НСН Александр Коц.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уже давно одеваются в отечественную форму, а наши производители изобретают уникальные элементы боевой одежды, рассказал российский военкор Александр Коц в разговоре с НСН.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку для ВС РФ военной формы иностранного производства, а все ткани для пошива должны быть только отечественными с 2027 год. Военкор отметил, что российские аналоги и так закрывают все потребности армии.
«Я даже не помню, когда последний раз в войка поставлялась экипировка зарубежного производства, потому что армия всегда снабжалась российской формой. По другому быть просто не может. За последние три с половиной года технологии очень серьезно скакнули вперед. Сегодня наши модели ничем по своим характеристикам не уступают западным образцам. У нас есть несколько различных вариантов, как для танкистов, так и для штурмовиков, так и для разведчиков. Существуют такие материалы как антитепловизионные одеяла и пончо, ткани, которые закрывают радиолокационные излучения. Все это производится в России. Если у кого-то были желания, исходя из коммерческих личных интересов, поставлять иностранную форму, то теперь это будет запрещено. В то же время никто не запрещает человеку купить что-то дороже за свои деньги, если он считает это более удобным и практичным, я не слышал о запрете на ношение зарубежной формы», — указал он.
Ранее президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин назвал необходимые условия для развития российской текстильной промышленности в беседе с НСН.
