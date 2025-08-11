Путин запретил закупать для армии одежду иностранного производства
Военная форма и прочее вещевое имущество для Вооружённых сил России должно быть исключительно российского производства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года будет разрешено закупать вещевое имущество для армии только у российских организаций, чьи производственные мощности находятся на территории РФ.
Кроме того, к 2027 году следует исключить использование для этих нужд тканей и прочих материалов иностранного производства.
Ранее Путин разрешил лицам без гражданства и иностранцам заключать контракт с Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
