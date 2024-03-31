Одесская история: Украина может лишиться выхода к Черному морю

Украинские власти могут лишиться доступа к Черному морю в случае продолжения конфликта, сообщил в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.

В случае продолжительного конфликта Киев может потерять и Одессу. Миллиардер порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров.



В ночь на воскресенье сразу несколько районов Одессы остались без света, сообщает Telegram-канал «Прямой эфир». Уточняется, что произошел прилет по объекту энергетической инфраструктуры.



«Также сообщается о вылете не менее 8 ракетоносцев Ту-95 ВКС РФ. Суммарный залп всех бортов — 48 крылатых ракет», говорится в сообщении.

СНЯТЬ УГРОЗУ КРЫМУ И РЕГИОНАМ

Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу и лишить Киев портов и новых поставок оружия.

«Причина одна: нужно отрезать Николаев, Одессу. Украина окажется отрезанной от черноморских портов и от границы с Румынией. Это имеет очень большое значение, потому что поставки, логистика сразу будут обрушены. Снимется стратегическая угроза нашему югу и Крыму, потому что обстреливают сейчас Крым и Запорожье именно из районов Одессы. Это наиболее выгодное и перспективное направление», - заключил собеседник НСН.



Одесса с рядом других украинских городов может войти в санитарную зону, о создании которой еще в июне 2023 года на встрече с военкорами заявил президент Владимир Путин. Цель ее создания объясняется необходимостью защитить российские регионы, прежде всего, в приграничье, которые Вооруженные силы Украины стали обстреливать все чаще.

В подобную зону может войти не только Харьков, но и Днепропетровск (Днепр), Одесса и Николаев, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации – 400 километров. Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска», - рассказал он.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЗАПАДА

В НАТО готовятся к весеннему удару России по Николаеву и Одессе, поэтому создают в Румынии «могучий кулак» в виде военных баз, заявил НСН независимый военный обозреватель Александр Алесин.



«В НАТО предполагают, что одним из главных направлений удара РФ все-таки будет южное, вдоль побережья Черного моря – Николаев, Одесса и дальше к Приднестровью. Они предполагают, что весной, когда высохнет чернозем, РФ нанесет несколько ударов, одним из которых будет удар по Одессе. Они хотят создать барьер, если Россия выйдет в Приднестровье», - объяснил Алесин.

ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕГОВОРАМ

Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. В нем он ответил на вопросы о спецоперации на Украине, применению тактического ядерного оружия, переговорах с Киевом и западных войсках в зоне СВО.

Путин высказался и о переговорах с Украиной. Он отметил, что Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств». По словам президента, переговоры должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились «на земле».

Также президент подчеркнул, что переговоры – это не пауза для перевооружения Украины, а серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Он вновь заявил, что Россия готова разрешить конфликт мирными средствами.

«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами», – сказал он.

В пятницу в интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Россия согласится на мирные переговоры, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года. Чтобы достичь этого, отметил глава Украины, необходимы не только определенные военные шаги украинской армии, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

Накануне заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский допустил, что Киев уже осознает патовость ситуации, в которой находится, и начинает готовить общественное мнение в стране к возможным решениям, в том числе - к переговорам о перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





