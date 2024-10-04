Обнародованы первые панорамные видеокадры освобожденного Угледара
4 октября 202406:17
В интернете появились первые видеокадры с панорамным видом, снятые в освобожденном российскими войсками населенном пункте Угледар в ДНР, сообщает РИА Новости.
На них видна юго-западная часть населенного пункта, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не видно.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru