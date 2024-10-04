Обнародованы первые панорамные видеокадры освобожденного Угледара

В интернете появились первые видеокадры с панорамным видом, снятые в освобожденном российскими войсками населенном пункте Угледар в ДНР, сообщает РИА Новости.

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На них видна юго-западная часть населенного пункта, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не видно.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская Армия

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