Обнародованы первые панорамные видеокадры освобожденного Угледара

На них видна юго-западная часть населенного пункта, за которую шли бои последнее время. Также виднеются разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома и частные постройки. Людей и техники не видно.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

