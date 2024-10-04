Пушилин заявил, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре взяты под контроль

Вооруженные силы Украины на протяжении многих лет формировали в Угледаре подземные многокилометровые укрытия и переходы, сообщил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин: Планы по восстановлению Угледара будут после разминирования

По его словам, подземные укрытия и переходы противника в Угледаре взяты под контроль Вооруженных сил России.

Пушилин также указал, что порядка 115 мирных жителей находятся в освобожденном Угледаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияДенис ПушилинДНР

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