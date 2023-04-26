Полковник Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ

По его словам, в Польше формируются батальоны, также на территорию Украины в качестве якобы «добровольцев» прибывают американские солдаты.

Баранец считает, что в ответ российские власти объявят вторую волну частичной мобилизации.

«Я не исключаю вторую волну, потому что мы не можем прогнозировать все варианты развития событий. Нас просто вынудят», - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что для достойного отпора российский «армейский кулак должен стать больше».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры про объявление второй волны частичной мобилизации в России не имеют никакого смысла, сообщают «Невские новости».