Полковник Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в украинский конфликт открыто ввязываются страны НАТО, сообщает Pravda.ru.
По его словам, в Польше формируются батальоны, также на территорию Украины в качестве якобы «добровольцев» прибывают американские солдаты.
Баранец считает, что в ответ российские власти объявят вторую волну частичной мобилизации.
«Я не исключаю вторую волну, потому что мы не можем прогнозировать все варианты развития событий. Нас просто вынудят», - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что для достойного отпора российский «армейский кулак должен стать больше».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры про объявление второй волны частичной мобилизации в России не имеют никакого смысла, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru