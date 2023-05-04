«Обычная ложь»: Политологи отреагировали на сообщения о новой волне мобилизации

В США и Великобритании заявили, что Россия сама якобы инсценировала удар беспилотников по Кремлю, чтобы были основания для некой широкой «мобилизации общества». Баширов назвал эти сообщения элементом информационной войны.

«Мобилизация – спекулятивная тема. Есть закон, который регулирует этот процесс и раздувать вокруг этого слухи означает лить воду на мельницу западных спецслужб. Против нас идет гибридная война, которая подразумевает и информационное воздействие. Некоторые российские блогеры тоже начали продвигать подобную версию. Это та самая пятая колонна, которую готовили для того, чтобы взбудоражить нашего общество. Это абсолютное вранье, скоординированное между украинскими силовиками и зарубежными спецслужбами. Советую этим ребятам, которые содействуют дезинформации, не участвовать в этом – выйдет боком», - сказал Баширов.