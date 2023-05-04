«Обычная ложь»: Политологи отреагировали на сообщения о новой волне мобилизации

Сообщения в западных СМИ и у российских блогеров координируются украинскими и зарубежным спецслужбами, сказал Марат Баширов.

Мобилизация – спекулятивная тема и раздувать вокруг нее слухи означает лить воду на мельницу западных спецслужб, заявил политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с НСН.

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В США и Великобритании заявили, что Россия сама якобы инсценировала удар беспилотников по Кремлю, чтобы были основания для некой широкой «мобилизации общества». Баширов назвал эти сообщения элементом информационной войны.

«Мобилизация – спекулятивная тема. Есть закон, который регулирует этот процесс и раздувать вокруг этого слухи означает лить воду на мельницу западных спецслужб. Против нас идет гибридная война, которая подразумевает и информационное воздействие. Некоторые российские блогеры тоже начали продвигать подобную версию. Это та самая пятая колонна, которую готовили для того, чтобы взбудоражить нашего общество. Это абсолютное вранье, скоординированное между украинскими силовиками и зарубежными спецслужбами. Советую этим ребятам, которые содействуют дезинформации, не участвовать в этом – выйдет боком», - сказал Баширов.

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Политолог Сергей Марков в беседе с НСН назвал перекладывание вины за атаку дронов на Кремль на Россию обычной ложью.

«Это обычная ложь. Террористический киевский режим использует эту логику уже почти 10 лет. Сначала люди в Одессе сами себя сожгли, потом люди в Донбассе сами себя обстреливали, а сейчас Кремль сам себя атакует. Очевидно, что этот теракт был организован военной разведкой Украины, а они подчинены Минобороны США. Поэтому теракт фактически сделан Пентагоном», - сказал Марков.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.

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ФОТО: РИА Новости
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