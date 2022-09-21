«Без студентов и призывников»: Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Он также отметил, что 300 тысяч резервистов будут призваны, мобилизуется 1,1% от общего мобилизационного ресурса.

На сайте Кремля опубликован указ о частичной мобилизации в России. В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.

