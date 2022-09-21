«Без студентов и призывников»: Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.
По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.
Он также отметил, что 300 тысяч резервистов будут призваны, мобилизуется 1,1% от общего мобилизационного ресурса.
На сайте Кремля опубликован указ о частичной мобилизации в России. В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.
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