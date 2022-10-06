«Новости стыдно слушать!» Генерал Соболев озвучил основные проблемы спецоперации

В России с начала спецоперации началось восстановление армейского тыла, только сейчас налаживается ситуация с экипировкой и продовольствием, а в частях некому проводить боевое слаживание, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов упрекнул Минобороны в том, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, а член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев отметил, что финансирование тыла производилось ранее в полном объеме, но «куда-то делось». Соболев частично согласился с коллегами.

«Критика, конечно, обоснована в основном, но критиковать огульно не надо, много фейков. У нас только с начала спецоперации начал восстанавливаться армейский тыл. Его Сердюков (министр обороны до 2012 года - прим. НСН) разогнал и заменил гражданским, поэтому контрактники сами закупали себе форму, это действительно так. В военкоматах форма только для призывников. Кто в этом виноват, куда смотрели? Хотя бы перед началом спецоперации все бы продумали... У нас и продовольственной службы не было несколько месяцев. Тыл практически был ликвидирован десять лет назад. Огрехи есть, сейчас все налаживается, сигналы есть», - рассказал Соболев.