«Новости стыдно слушать!» Генерал Соболев озвучил основные проблемы спецоперации
Член комитета Госдумы по обороне заявил, что в России десять лет назад был ликвидирован армейский тыл, это приводит к трудностям в организации важных процессов сегодня.
В России с начала спецоперации началось восстановление армейского тыла, только сейчас налаживается ситуация с экипировкой и продовольствием, а в частях некому проводить боевое слаживание, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.
Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов упрекнул Минобороны в том, что россияне узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, а член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев отметил, что финансирование тыла производилось ранее в полном объеме, но «куда-то делось». Соболев частично согласился с коллегами.
«Критика, конечно, обоснована в основном, но критиковать огульно не надо, много фейков. У нас только с начала спецоперации начал восстанавливаться армейский тыл. Его Сердюков (министр обороны до 2012 года - прим. НСН) разогнал и заменил гражданским, поэтому контрактники сами закупали себе форму, это действительно так. В военкоматах форма только для призывников. Кто в этом виноват, куда смотрели? Хотя бы перед началом спецоперации все бы продумали... У нас и продовольственной службы не было несколько месяцев. Тыл практически был ликвидирован десять лет назад. Огрехи есть, сейчас все налаживается, сигналы есть», - рассказал Соболев.
При этом, по его словам, Минобороны не замалчивает обстрелы российских территорий, но и не решает эту проблему.
«Обстрелы не замалчиваются, новости стыдно слушать. Нужно меры принимать, чтобы наши области не обстреливались. Во-первых, по коммуникациям наносить удары высокоточным оружием, оружием авиации. Я не понимаю, почему не уничтожаются стратегические пути, чтобы не поступало снабжение с запада», - сказал он.
Отдельно Соболев выделил проблему с организацией боевого слаживания для мобилизованных граждан, что напрямую влияет на взаимодействие военных в рамках спецоперации.
«Сейчас ветеранские организации говорят, что могут помочь в проведении боевого слаживания. Его некому проводить, потому что наши офицеры в зоне специальной военной операции. А те, кого призывают из запаса, мало что знают и мало обучены. У нас много лет не было никаких сборов вообще. Но есть люди, которые по возрасту не подлежат призыву, но хотят взять на себя организацию боевого слаживания. Раньше каждые два года боевые слаживания проводились. Взаимодействие должно быть организовано, это же не каждый знает», - объяснил собеседник НСН.
Согласно озвученным главой Минобороны Сергеем Шойгу данным, в рамках частичной мобилизации в армию призвано на сегодня 200 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Шойгу, их направят в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с подразделениями, которые там уже задействованы.
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