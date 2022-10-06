Скупые сводки и запоздалые отсрочки: в Госдуме недовольны работой Минобороны

С начала частичной мобилизации в России прошло почти две недели, некоторые регионы уже отчитались о результатах проделанной работы, завершив набор. При этом во многих городах не утихают скандалы, связанные с ошибками, а иногда и грубыми нарушениями в ходе призыва. Со всем этим ранее уже поручил разобраться Владимир Путин, отметив, что от граждан поступает много жалоб на организацию самого призыва, качество снабжения и бытовые условия.

В первую очередь за «непрофессионализм» досталось военкомам, которые «перестарались». Теперь же волна недовольства настигла и главное ведомство, ответственное за проведение специальной военной операции.



"ПЕРЕСТАТЬ ВРАТЬ"

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов упрекнул Минобороны в том, что россияне якобы узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений.



«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он в эфире «Соловьев.Live».

По его словам, практически все приграничные села Белгородской области разрушены, но граждане узнают об этом лишь от губернаторов или военкоров.

«Сводки Миноборы практически не меняют своего содержания. «Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов». И все! Но народ-то знает. И здесь начинается главная проблема. У нас же народ не глупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», - предупредил Картаполов.