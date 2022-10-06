Скупые сводки и запоздалые отсрочки: в Госдуме недовольны работой Минобороны
Бывший замминистра обороны Андрей Картаполов призвал ведомство не обходить молчанием острые темы, так как люди получают информацию от военкоров. Губернаторы заявляют об «ужасных» условиях для мобилизованных и обещают разобраться.
С начала частичной мобилизации в России прошло почти две недели, некоторые регионы уже отчитались о результатах проделанной работы, завершив набор. При этом во многих городах не утихают скандалы, связанные с ошибками, а иногда и грубыми нарушениями в ходе призыва. Со всем этим ранее уже поручил разобраться Владимир Путин, отметив, что от граждан поступает много жалоб на организацию самого призыва, качество снабжения и бытовые условия.
В первую очередь за «непрофессионализм» досталось военкомам, которые «перестарались». Теперь же волна недовольства настигла и главное ведомство, ответственное за проведение специальной военной операции.
"ПЕРЕСТАТЬ ВРАТЬ"
Накануне председатель комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России, генерал-полковник Андрей Картаполов упрекнул Минобороны в том, что россияне якобы узнают о ходе военной спецоперации на Украине от военкоров и губернаторов, однако не получают официальных сведений.
«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он в эфире «Соловьев.Live».
По его словам, практически все приграничные села Белгородской области разрушены, но граждане узнают об этом лишь от губернаторов или военкоров.
«Сводки Миноборы практически не меняют своего содержания. «Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов». И все! Но народ-то знает. И здесь начинается главная проблема. У нас же народ не глупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», - предупредил Картаполов.
НАЧАТЬ ДУМАТЬ
Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» также отметил, что в ходе проведения в стране частичной мобилизации приходится вносить коррективы в список тех, кто под неё не попадает, так как Министерство обороны не внесло вовремя соответствующие изменения в правовую базу.
«Я думаю, что с выходом этого указа сегодня, проблема, которую вы затронули, будет закрыта», - подчеркнул президент, заявив о том, что подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся вечерних отделений, а также для аспирантов.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с НСН и вовсе заявил, что в Минобороны «некому думать», поэтому до объявления частичной мобилизации не был продуман вопрос с бронью сотрудников.
«У меня ощущение, что в Минобороны в соответствующих департаментах некому думать. Потому что это производит впечатление тяжелого бреда, и при этом это поставило на уши всю страну. Огромное количество нормальных людей превратило во врагов не страну, а власть. Я написал соответствующее письмо на имя Мишустина (премьер-министра РФ Михаила Мишустина. - прим. НСН), что все технологи должны получить бронь. Все ремонтники сложной техники, включая медтехнику, должны иметь бронь. Так что это серьезная, важная тема», - высказался он.
ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ
Вызывают вопросы и условия размещения граждан, которые призваны в рамках частичной мобилизации. В социальных сетях появляются видео, которые сделаны якобы в учебных частях ряда регионов страны, где граждане жалуются на отсутствие элементарных, необходимых для жизни вещей.
Губернатор Курской области Роман Старовойт и сам пришел в ужас от условий размещения граждан в учебной части и поделился своими впечатлениями в личном Telegram-канале.
«Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки», — возмутился Старовойт.
Единственное, за что, по словам губернатора, можно похвалить руководство части, — наличие необходимой техники и оружия. Глава региона обещал разобраться в сложившейся ситуации и призвать к ответу виновных.
Недовольство все чаще появляются и в отношении военных на передовой. Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче городе.
По словам Кадырова, на всех рубежах Лиманского направления военные не были обеспечены «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», - с горечью написал Кадыров.
Его поддержал владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», - написал он.
Дискуссия о причинах отвода российских частей из Красного Лимана продолжалась несколько дней. На фоне этого военный корреспондент ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил, что в последнюю очередь надо искать виновников среди тех, кто несколько последних недель героически держал оборону в Красном Лимане. В числе неудач он назвал нехватку сил, ошибки отдельных военных чиновников в организации обороны, уход контрактников с поля боя, оставление стратегически важных позиций, поздно подошедшие резервы, нехватку современных средств разведки.
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