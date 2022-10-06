В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Россия 1».

Гурулев отметил, что финансирование тыла производилось ранее в полном объеме, но «куда-то делось».

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Также депутат Госдумы и военачальник Андрей Картаполов заявил, что в ведении военной операции главной проблемой является слабая разведка. По словам Картаполова, операция показала необходимость совершенствования средств разведки. Как считает политик, важно, чтобы средства помогали «вскрывать объекты противника на всю глубину».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт пришел в ужас от условий размещения граждан в учебной части и поделился своими впечатлениями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияГосдума
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