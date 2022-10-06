В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Россия 1».
Гурулев отметил, что финансирование тыла производилось ранее в полном объеме, но «куда-то делось».
Также депутат Госдумы и военачальник Андрей Картаполов заявил, что в ведении военной операции главной проблемой является слабая разведка. По словам Картаполова, операция показала необходимость совершенствования средств разведки. Как считает политик, важно, чтобы средства помогали «вскрывать объекты противника на всю глубину».
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