В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Россия 1».

Гурулев отметил, что финансирование тыла производилось ранее в полном объеме, но «куда-то делось».