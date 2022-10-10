В США заявили о нехватке оружия для Украины
Офицер военной разведки Соединенных Штатов Джозеф Донато сообщил The National Interest, что Вашингтон должен установить границы своих ныне безграничных обязательств перед украинскими властями.
По его словам, запасы критически важных боеприпасов быстро сокращаются. Уже зимой с поставками оружия Киеву возникнут проблемы. Донато заявил, что «стратегическое сокращение — это не вопрос решимости, это вопрос ресурсов».
Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов. Они расходуются быстрее, чем их можно пополнить. Речь идет о ракетах для комплексов HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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