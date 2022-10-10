В США заявили о нехватке оружия для Украины

Офицер военной разведки Соединенных Штатов Джозеф Донато сообщил The National Interest, что Вашингтон должен установить границы своих ныне безграничных обязательств перед украинскими властями.

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По его словам, запасы критически важных боеприпасов быстро сокращаются. Уже зимой с поставками оружия Киеву возникнут проблемы. Донато заявил, что «стратегическое сокращение — это не вопрос решимости, это вопрос ресурсов».

Соединенные Штаты в скором времени не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов. Они расходуются быстрее, чем их можно пополнить. Речь идет о ракетах для комплексов HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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