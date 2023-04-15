«Никаких договорняков!»: Пригожин назвал «лучшим вариантом» для РФ наступление ВСУ

По словам Пригожина, украинская сторона готова к наступлению, российская - отразить удар.

«Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны», - подчеркнул основатель ЧВК.

Пригожин уверен, что итогом СВО будет победа только одной из сторон.

«И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - заявил он.

Ранее Пригожин высказал мнение, что наступил идеальный момент, чтобы «объявить об окончании СВО».