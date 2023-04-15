«Никаких договорняков!»: Пригожин назвал «лучшим вариантом» для РФ наступление ВСУ
По мнению основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, Украина в ближайшее время попробует наступать. России в этом случае станет только лучше — не будет договорняков, заявил он публикации, которую разместила пресс-служба в Telegram-канале 15 апреля, в субботу.
По словам Пригожина, украинская сторона готова к наступлению, российская - отразить удар.
«Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала Сильнейшим Государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны», - подчеркнул основатель ЧВК.
Пригожин уверен, что итогом СВО будет победа только одной из сторон.
«И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - заявил он.
Ранее Пригожин высказал мнение, что наступил идеальный момент, чтобы «объявить об окончании СВО».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- ВСУ дважды за утро субботы обстреляли села Курской области
- «Никаких договорняков!»: Пригожин назвал «лучшим вариантом» для РФ наступление ВСУ
- «Поставить жирную точку»: Пригожин порассуждал об окончании спецоперации
- СК решил не возбуждать дело в отношении Собчак из-за фейков
- Генштаб РФ пообещал не делать «веерных» рассылок призывникам
- Россияне получат уведомление о постановке на воинский учет через портал Госуслуг
- Россия-НАТО. В мире оценивают возможность новой глобальной войны
- Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу во Франции
- Константинов заявил, что Украина исчезла как суверенное государство
- Ван И: Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru