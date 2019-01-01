Непробиваемый С-400. Зачем в США заявили об «уязвимости» российских ЗРК

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника. По данным отчета центра, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО. Также отмечается, что эффективность комплексов может снизиться при определенных географических условиях, в частности, в горной местности, так как там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам. При этом эксперты признали, что российские С-400 стали одной из лучших стратегических систем на данный момент.

Несмотря на такую «уязвимость» российских ЗРК С-400, Соединенным Штатам будет нелегко с ними справиться ранее заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.