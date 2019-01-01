Непробиваемый С-400. Зачем в США заявили об «уязвимости» российских ЗРК
Военные эксперты рассказали НСН, как Вашингтон борется с российскими системами ПВО С-400 и почему для этого им понадобится немало усилий.
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника. По данным отчета центра, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО. Также отмечается, что эффективность комплексов может снизиться при определенных географических условиях, в частности, в горной местности, так как там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам. При этом эксперты признали, что российские С-400 стали одной из лучших стратегических систем на данный момент.
Несмотря на такую «уязвимость» российских ЗРК С-400, Соединенным Штатам будет нелегко с ними справиться ранее заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«У них возникает масса проблем, связанных с тем, что С-400 полустационарный комплекс, он очень быстро меняет местоположение. Самолётам РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. НСН) придётся входить в зону досягаемости С-400 и будут сбиты. Единственный способ для США – это объединение сухопутных войск, флота и ВВС, чтобы решить эту задачу. Вероятнее всего, задача будет решаться так: будут выводиться мощные постановщики помех морского авианосного базирования или сухопутного, затем будут выводиться самолёты РЭБ (часть из них будет потеряна), они будут прикрывать ATACMS (оперативно-тактический ракетный комплекс – прим. НСН). Чтобы пробить средства поражения С-400 им придётся приложить немало усилий», — отметил эксперт.
Добавим, что доклад американской разведки об «уязвимости» С-400 нельзя не связать с начавшимися поставками российских комплексов в Турцию, несмотря на протест Вашингтона. Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН пояснил американскую позицию по этому вопросу.
«Штаты просто навязывают многим странам свое оружие. Пример с Турцией очевиден. Американский противоракетный комплекс Patriot намного хуже российских С-400, но Трамп давит на Турцию, заявив, что отменит льготы на турецкий импорт, которые с 75-го года существуют. Он сказал, что турецкая экономика поднялась за счет этих льгот, а турецкая пресса пишет, что на самом деле Трамп хочет помешать покупке Турцией наших российских противоракетных дивизионов. Это нормально, они продвигают свой товар, поднимают свою экономику»,— отметил президент Академии реальной политики.
Напомним, что поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию стартовали в минувшую пятницу, 12 июля. В понедельник, 15 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить развертывание ЗРК С-400 к апрелю 2020 года.
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