В США нашли «уязвимость» С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет заметную уязвимость, сообщают Известия.

По данным отчета, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО, уточняет РЕН ТВ. Помимо этого, эксперты отметили, что эффективность комплексов может снизиться при определенных географических условиях, в частности, в горной местности. Уточняется, что комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам, сообщает Ura.ru.

В то же время эксперты отмечают, что российские С-400 стали одной из лучших стратегических систем на данный момент. Как сообщает «Свободная пресса», глaвными преимуществaми российского зенитно-рaкетного комплексa стaли увеличенный рaдиус действия, гибкaя способность порaжaть рaзличные цели, включaя сaмолеты, крылaтые и бaллистические рaкеты, a тaкже высокосложные дaтчики, которые способны бороться со стелс-технологиями.

Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила, почему США не допустит выхода Турции из НАТО даже после приобретения российского ЗРК С-400, покупке которого Вашингтон противился и угрожал Анкаре отменой поставок своих самолетов F-35. Главным аргументов в этом споре США называют несовместимость приобретения Анкарой С-400 и стандарты НАТО.

