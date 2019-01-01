В мире
Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс».
Эрдоган пообещал развернуть С-400 за полгода
15 июля23:44
Турция намерена завершить развертывание систем ПВО С-400 к апрелю 2020 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Турция получит от России четыре дивизиона С-400.
Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс».
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ТЕГИ:С-400
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