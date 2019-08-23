Военный аналитик: Симметричный ответ Путина порадует американцев
В эфире НСН доктор военных наук заявил, что для сдерживания США нужно модернизировать уже имеющиеся ракеты.
Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить«исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытание американцами новой ракеты «Томагавк». Ранее в ходе визита в Финляндию российский президент обвинил США в том, что они разрабатывали ракету еще в период действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Причем сами испытания прошли спустя 16 дней после прекращения действия договора.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН выступил против «симметричных мер», так как США смогут втянуть Россию с гонку вооружений.
«Если ответ будем симметричным, то США ничего не почувствуют, а только порадуются. Тогда они достигают своей цели: отвлекают ограниченный российский экономический потенциал. Если говорить о том, каким может быть этот симметричный ответ, то это достаточно просто: по всей видимости, это будет создание в короткие сроки берегового образца ракеты "Калибр"», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что более действенным ответом будет модернизация имеющихся ракет.
«Но я считаю, что это (симметричные меры) неправильный подход, принципиально неверный. Американцы создают угрозу нашей территории. А мы, разрабатывая ракету средней дальности, создаем угрозу другой территории — Европе, Японии, но не США. Наш ответ должен быть таким: с одной стороны не спровоцировать американцев из договора СНВ-3, а с другой — иметь возможность развернуть дешевые и недорогие системы, которые достают до территории непосредственно США. Таким ответом может быть развертывание на территории России сверхдальнобойных ракет, но не бредовых, под названием "Буревестник", а реальных, которые могут использованы для нанесения ударов, на мобильной базе. Это должны быть крылатые ракеты, которые могут быть сделаны на базе уже имеющихся», - отметил доктор военных наук.
Ранее Сивков в интервью НСН согласился с тем, что сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию.
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