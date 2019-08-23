Военный аналитик: Симметричный ответ Путина порадует американцев

«Если ответ будем симметричным, то США ничего не почувствуют, а только порадуются. Тогда они достигают своей цели: отвлекают ограниченный российский экономический потенциал. Если говорить о том, каким может быть этот симметричный ответ, то это достаточно просто: по всей видимости, это будет создание в короткие сроки берегового образца ракеты "Калибр"», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что более действенным ответом будет модернизация имеющихся ракет.

«Но я считаю, что это (симметричные меры) неправильный подход, принципиально неверный. Американцы создают угрозу нашей территории. А мы, разрабатывая ракету средней дальности, создаем угрозу другой территории — Европе, Японии, но не США. Наш ответ должен быть таким: с одной стороны не спровоцировать американцев из договора СНВ-3, а с другой — иметь возможность развернуть дешевые и недорогие системы, которые достают до территории непосредственно США. Таким ответом может быть развертывание на территории России сверхдальнобойных ракет, но не бредовых, под названием "Буревестник", а реальных, которые могут использованы для нанесения ударов, на мобильной базе. Это должны быть крылатые ракеты, которые могут быть сделаны на базе уже имеющихся», - отметил доктор военных наук.

Ранее Сивков в интервью НСН согласился с тем, что сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию.

