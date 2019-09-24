Дроны боевиков не дотягивают до российской защиты в Сирии

«Это уровень скорее кроватной мастерской, не любительской. Но, тем не менее, надо понимать, что комплектующие, система управления, спутниковые навигационные системы, видеоканал — это всё-таки не собственного изготовления боевиками, а приобретено на широком рынке. А вот сами аппараты да, это уже не первые их поделки, которые были собраны на коленке. Уже используются более совершенные аэродинамические модели. Но это по-прежнему не промышленный уровень», — отметил Мураховский.

Помощь в создании дронов может поступать к боевикам из любой точки мира, заметил собеседник НСН.

«Учитывая, что боевики не чисто местные, там практически со всего мира — из Европы, из Азии, из нашей богоспасаемой Родины, можно сказать, что им помогают отовсюду», — заметил полковник в запасе.

Несмотря на повышающийся уровень оснащённости военной техникой боевиков, России не о чем беспокоиться, успокоил Мураховский. По его словам, отечественная защита в Сирии не даёт осечек.

«Конечно, мы можем этому противостоять. Я буквально недавно был в Сирии четыре дня по приглашению Минобороны, и там мы беседовали с командующим, с начальниками системы ПВО. Пока комплексно мы там применяем средство РЭП — радиоэлектронной борьбы, и огневые средства в виде зенитно-пушечно-ракетных комплексов “Панцирь”, и зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2У”. Пока успешно справляемся, пока не допущено прорыва наших систем ПВО никакими ни беспилотниками, ни реактивными снарядами, которые применяют боевики», — заключил Мураховский.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал , кто мог поставить боевикам в Сирии дроны такого уровня.



