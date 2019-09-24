Дроны боевиков в Сирии удивили Минобороны РФ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал журналистам о беспилотниках, сбитых на подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии.

В сентябре российские военные уничтожили два дрона боевиков, которые подлетели к российской авиабазе Хмеймим, напоминает РЕН ТВ. Никто не пострадал, материального ущерба не нанесено.

По словам Конашенкова, дальность полёта дронов составляет 150 км, максимальная высота, на которую они способны подниматься, достигает 4 километров.

Генерал подчеркнул, что внешне беспилотники выглядят очень незатейливо, однако внутри применены сложные технические решения, требующие специального образования. И тут без посторонней помощи боевики явно не обошлись, передает RT.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян рассказала в эфире НСН, что вина Ирана в атаке беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии остаётся под вопросом.



