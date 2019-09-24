Назван возможный поставщик боевикам дронов для атаки на базу РФ в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал журналистам о беспилотниках, сбитых на подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии. По его словам Конашенкова, дальность полёта дронов составляет 150 км, максимальная высота, на которую они способны подниматься, достигает 4 километров. Генерал подчеркнул, что внешне беспилотники выглядят очень незатейливо, однако внутри применены сложные технические решения, требующие специального образования. Конашенков отметил, что без посторонней помощи боевики явно не обошлись.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, кто мог поставить боевикам в Сирии дроны такого уровня (слушайте аудио).