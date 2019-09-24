Назван возможный поставщик боевикам дронов для атаки на базу РФ в Сирии

24 сентября 201909:27
Борис Бутылин

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, кто мог поставить боевикам в Сирии сбитые у российской базы Хмеймим беспилотники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал журналистам о беспилотниках, сбитых на подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии. По его словам Конашенкова, дальность полёта дронов составляет 150 км, максимальная высота, на которую они способны подниматься, достигает 4 километров. Генерал подчеркнул, что внешне беспилотники выглядят очень незатейливо, однако внутри применены сложные технические решения, требующие специального образования. Конашенков отметил, что без посторонней помощи боевики явно не обошлись.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, кто мог поставить боевикам в Сирии дроны такого уровня (слушайте аудио).

Адмирал ответил на жалобы американского генерала по Черному морю

«Для того, чтобы сделать такой беспилотник, надо все-таки иметь промышленную базу. Я думаю, им передали уже готовые беспилотники соответствующего уровня. Те, кто заинтересован в том, чтобы эти боевики вытеснили нас из Хмеймима. Это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и отчасти Турция. Но Турция в меньшей степени, скорее всего, это Штаты», — заявил военный аналитик.

Напомним, что в сентябре российские военные уничтожили два дрона боевиков, которые подлетели к российской авиабазе Хмеймим. Никто не пострадал, материального ущерба не нанесено.

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ФОТО: defense.gov
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