Востоковед: У Лаврова глупый юмор о Сирии

Россия поддерживает позицию восстановления суверенной, территориально целостной Сирии, за преодоление последствий разгула терроризма, отмечает Сергей Лавров.

Востоковед Семен Багдасаров считает, что целью заявления министра иностранных дел является скрыть несостоятельность идей российского правительства.

«Думаю, [он сказал] это, чтобы показать, что сам Лавров работает, что его зам Богданов работает, что у них есть какой-то план урегулирования, которого на самом деле нет. Какую-то там комиссию дурацкую создали, в которой все друг друга блокируют», - отметил собеседник издания.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Руководитель страны Башар Асад в 2015 году договорился с Россией об оказании военной помощи в борьбе с террористами. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России). На данный момент главным является политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.

Турецко-сирийский кризис начался в 2012 году на совместной границе во время гражданской войны в Сирии. Тогда турецкая сторона открыла огонь по сирийской территории. Поводом послужило падение артиллерийских снарядов на границе, при котором погибли пять человек.

По мнению Багдасарова действующий президент Турции играет с Россией.

«Как только эрдоганскому войску становится тяжело, то Эрдоган (президент Турции – прим. ред.) приезжает в Москву, обещает что-то купить, поднимает какие-то другие экономические вопросы и идет приостановка боевых действий. А потом устами президента говорят, что 50% территорий контролируется, сейчас же речь о 90% ведут. Разговаривают, обещают, потом что-то вдруг у них не получилось. Это все мы уже проходили», - заключил востоковед.

Ранее в эфире НСН о заявлении Сергея Лаврова высказался председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв.



