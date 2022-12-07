Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, в качестве ответно-встречного удара, сообщает ТАСС.
На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что угроза ядерной войны возрастает, однако Москва не намерена применять ядерное оружие ни первой, ни второй.
Глава государства также отметил, что Россия не размещает тактическое ядерное оружие в других странах.
«Американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Россия никому своё ядерное оружие не передавала и не передаёт, но будет применять все имеющиеся средства для защиты своих союзников», - добавил российский лидер.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россию могли бы «порвать на части», если бы не стратегический ядерный потенциал, который удерживает горячие головы, сообщает RT.
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