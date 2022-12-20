Американский конгрессмен предсказал победу НАТО над Россией за три дня

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал конгрессмен в Twitter, отвечая на вопрос, почему альянс все еще не победил Россию в открытом противостоянии.

Отмечается, что Кинзингер активно поддерживает Украину с начала проведения российской спецоперации.

Между тем член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по западным центрам принятия решений, пишет Ura.ru.

