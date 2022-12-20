Американский конгрессмен предсказал победу НАТО над Россией за три дня

НАТО в случае вооруженного противостояния сможет победить Россию за три дня, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер. Об этом пишет журнал Newsweek.

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«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал конгрессмен в Twitter, отвечая на вопрос, почему альянс все еще не победил Россию в открытом противостоянии.

Отмечается, что Кинзингер активно поддерживает Украину с начала проведения российской спецоперации.

Между тем член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по западным центрам принятия решений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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