Американский конгрессмен предсказал победу НАТО над Россией за три дня
НАТО в случае вооруженного противостояния сможет победить Россию за три дня, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер. Об этом пишет журнал Newsweek.
«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал конгрессмен в Twitter, отвечая на вопрос, почему альянс все еще не победил Россию в открытом противостоянии.
Отмечается, что Кинзингер активно поддерживает Украину с начала проведения российской спецоперации.
Между тем член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что открытый конфликт с НАТО вынудит Россию наносить удары по западным центрам принятия решений, пишет Ura.ru.
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