НАТО не видит неминуемой угрозы странам альянса со стороны России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят неминуемой угрозы кому-либо из членов-участниц со стороны России. По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может перегруппировать свои силы, однако это не значит, что существует угроза с ее стороны для стран НАТО.
Столтенберг также во время пресс-конференции в Хельсинки напомнил, что НАТО — это 50% военной мощи в мире, а его «цель — коллективная оборона и статья 5 — предотвратить конфликт».
Страны НАТО в данный момент фокусируются на поставках вооружений Украине, а также прорабатывают вопрос долгосрочного финансирования такой поддержки, отметил он. Кроме того, у альянса по-прежнему нет планов по размещению военных сил на Украине.
В среду, 5 июня, в рамках Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru