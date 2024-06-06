НАТО не видит неминуемой угрозы странам альянса со стороны России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят неминуемой угрозы кому-либо из членов-участниц со стороны России. По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может перегруппировать свои силы, однако это не значит, что существует угроза с ее стороны для стран НАТО.

Столтенберг также во время пресс-конференции в Хельсинки напомнил, что НАТО — это 50% военной мощи в мире, а его «цель — коллективная оборона и статья 5 — предотвратить конфликт».

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Страны НАТО в данный момент фокусируются на поставках вооружений Украине, а также прорабатывают вопрос долгосрочного финансирования такой поддержки, отметил он. Кроме того, у альянса по-прежнему нет планов по размещению военных сил на Украине.

В среду, 5 июня, в рамках Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.


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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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