НАТО не видит неминуемой угрозы странам альянса со стороны России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят неминуемой угрозы кому-либо из членов-участниц со стороны России. По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может перегруппировать свои силы, однако это не значит, что существует угроза с ее стороны для стран НАТО.

Столтенберг также во время пресс-конференции в Хельсинки напомнил, что НАТО — это 50% военной мощи в мире, а его «цель — коллективная оборона и статья 5 — предотвратить конфликт».