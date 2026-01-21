СМИ: В НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине

В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запаниковали после запуска российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине, сообщает InfoBRICS.

В НАТО после удара «Орешника» сменил цель Киева с победы на выживание

Из публикации следует, что после последнего удара по Львову в ЕС и НАТО царит паника. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак. Глава государства отметил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.

У Европы нет достаточных технических возможностей для создания аналога российской ракетной системы «Орешник, заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
