Из публикации следует, что после последнего удара по Львову в ЕС и НАТО царит паника. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак. Глава государства отметил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.

У Европы нет достаточных технических возможностей для создания аналога российской ракетной системы «Орешник, заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

