СМИ: В НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине
В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запаниковали после запуска российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине, сообщает InfoBRICS.
Из публикации следует, что после последнего удара по Львову в ЕС и НАТО царит паника. Лидер Франции Эммануэль Макрон на этом фоне настоял, что европейцам нужно оружие, способное защитить от подобных атак. Глава государства отметил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой.
У Европы нет достаточных технических возможностей для создания аналога российской ракетной системы «Орешник, заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине
- СМИ: Работу детсадов продлят до 20 часов
- СМИ: Россия продемонстрировала жёсткость при атаке БПЛА Украины
- В Кремле заявили о готовности правительства обсудить рост цен при необходимости
- У двух депутатов Госдумы решено конфисковать 120 объектов недвижимости и 27 компаний
- Выросло количество пострадавших при атаке ВСУ в Адыгее
- Россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей
- СМИ: Власти хотят продавать биометрию россиян по 30 рублей
- Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета
- Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru