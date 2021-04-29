«Надувание щек». В Комитете солдатских матерей осудили ужесточение правил призыва
Если обязанность самостоятельно вставать на учет вводится для уклонистов - то это напрасно: их не существует, заявила глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Новый законопроект об ужесточении правил для призывников не связан с «уклонистами» и вообще не имеет смысла: ужесточать необходимо требования для военкоматов, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Ранее стало известно о новом законопроекте, согласно которому правила воинского учета станут строже: юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, а сообщать в военкомат о важных изменениях своего семейного и рабочего положения нужно будет даже из «запаса».
«Это никак с уклонением не связано. Уклонистов вообще не было никогда, это глупое слово, которое придумали генералы и полковники, живущие и жирующие на системе призыва, потому что уклонением является неявка по повестке для отправки в войска без уважительной причины – это уголовная статья 328. И только те, кто осужден по этой статье, могут считаться уклоняющимися от призыва », - отметила Мельникова.
По ее словам, необходимости ужесточать правила воинского учета нет, ведь сегодня, наоборот, часто встречаются нарушения именно со стороны военкоматов, которые не хотят разбираться в каждом индивидуальном случае призывника.
«Все это разговоры. Это идет сейчас все из главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ от господина Бурдинского, которого я знаю очень давно по неприятным конфликтам с призывниками. Я считаю, что это опять они надувают щеки – нет уклонения. Обратитесь в прокуратуру, в любую, они скажут, что уголовных дел нет», - подчеркнула Мельникова.
Она также заметила, что сегодня военные комиссариаты зачастую допускают ошибки, которые могут стоить кому-то жизни, и с этим необходимо разбираться.
«Они стали очень хитрые. В советское время взятки вымогали в открытую и говорили: у тебя болезнь есть, но диагноз надо усилить, и я тебе могу за твою благодарность это сделать. Сейчас, конечно, этого нет, сейчас мы столкнулись с тем, что они не хотят принимать, например, электронные справки от студентов, что они студенты, хотя электронный документооборот уже есть. И вообще всячески пытаются отпихнуться от документов призывника, по которым видно, что он призван по закону быть не может. Разные бывают истории – прежде всего это медицинские документы. Больной не может быть в армии, он может умереть там в первую неделю», - заявила эксперт.
Ранее призывникам посоветовали, чего не стоит брать в армию.
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