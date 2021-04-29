«Надувание щек». В Комитете солдатских матерей осудили ужесточение правил призыва

Ранее стало известно о новом законопроекте, согласно которому правила воинского учета станут строже: юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, а сообщать в военкомат о важных изменениях своего семейного и рабочего положения нужно будет даже из «запаса».

«Это никак с уклонением не связано. Уклонистов вообще не было никогда, это глупое слово, которое придумали генералы и полковники, живущие и жирующие на системе призыва, потому что уклонением является неявка по повестке для отправки в войска без уважительной причины – это уголовная статья 328. И только те, кто осужден по этой статье, могут считаться уклоняющимися от призыва », - отметила Мельникова.

По ее словам, необходимости ужесточать правила воинского учета нет, ведь сегодня, наоборот, часто встречаются нарушения именно со стороны военкоматов, которые не хотят разбираться в каждом индивидуальном случае призывника.

«Все это разговоры. Это идет сейчас все из главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ от господина Бурдинского, которого я знаю очень давно по неприятным конфликтам с призывниками. Я считаю, что это опять они надувают щеки – нет уклонения. Обратитесь в прокуратуру, в любую, они скажут, что уголовных дел нет», - подчеркнула Мельникова.

Она также заметила, что сегодня военные комиссариаты зачастую допускают ошибки, которые могут стоить кому-то жизни, и с этим необходимо разбираться.