Призывникам в России хотят предоставить ипотечные и потребительские каникулы

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, дающий срочникам и военным курсантам право претендовать на ипотечные и потребительские каникулы, сообщает Ura.ru.

Авторы инициативы предлагают установить максимальный период отсрочки по платежам не более срока военной службы по призыву, плюс три месяца, а для курсантов училищ и вузов - до заключения контракта в рядах российской армии. При этом призывники смогут самостоятельно определить дату начала, а также длительность кредитных каникул.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за призыва у заёмщиков значительно сокращаются доходы. Поэтому, параллельно с отсрочкой по платежам, предлагается возможность уменьшить их размер.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести компенсации за отказ от службы в армии. По его мнению, вместо незаконных схем следует официально разрешить приобретать это право за 300 тысяч рублей.

