Себе дороже: Призывникам посоветовали, чего не стоит брать в армию

Нынешним призывникам на действительную военную службу не стоит опасаться остаться голодными – даже в дороге к месту назначения. В этом заверил военный обозреватель, бывший пресс-секретарь министра обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он рассказал, что родители могут дать призывнику с собой в военную часть и в дорогу, а что брать не стоит. В первую очередь не надо запасаться продуктами с коротким сроком годности, а также в стеклянной таре. Самое главное – категорические запрещено брать с собой алкогольные напитки, подчеркнул Баранец в эфире «Радио 1».

С 2020 года, когда бушевала пандемия коронавируса, призывникам на сборных пунктах начали выдавать специальный переносной контейнер с набором принадлежностей для личной гигиены.