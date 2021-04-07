Себе дороже: Призывникам посоветовали, чего не стоит брать в армию

Нынешним призывникам на действительную военную службу не стоит опасаться остаться голодными – даже в дороге к месту назначения. В этом заверил военный обозреватель, бывший пресс-секретарь министра обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он рассказал, что родители могут дать призывнику с собой в военную часть и в дорогу, а что брать не стоит. В первую очередь не надо запасаться продуктами с коротким сроком годности, а также в стеклянной таре. Самое главное – категорические запрещено брать с собой алкогольные напитки, подчеркнул Баранец в эфире «Радио 1».

С 2020 года, когда бушевала пандемия коронавируса, призывникам на сборных пунктах начали выдавать специальный переносной контейнер с набором принадлежностей для личной гигиены.

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Причём терять это добро нельзя, поскольку оно считается армейской амуницией, за которую военнослужащий несёт ответственность. По словам Баранца, не возбраняется взять с собой из дома тёплые носки, перчатки и так далее.

Эксперт также напомнил об ужесточении с прошлого года правил использования мобильных телефонов. Новобранец может захватить с собой исключительно кнопочные устройства без функции видео- и фотофиксации. Всё, что нарушает ограничения, отбирают без разговоров по прибытии в часть.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АрмияВоенныеПризывники
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