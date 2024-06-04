Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»

Силы ПВО России сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена во вторник, 4 июня, около 13:00 мск.