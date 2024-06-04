Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»

Силы ПВО России сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена во вторник, 4 июня, около 13:00 мск.

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Подробностей военное ведомство не привело.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФКурская Область

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