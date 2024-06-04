Над Курской областью сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха»
4 июня 202416:01
Силы ПВО России сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена во вторник, 4 июня, около 13:00 мск.
Подробностей военное ведомство не привело.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru