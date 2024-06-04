Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

Очередная попытка украинской армии совершить атаку по объектам на территории России была пресечена средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что инцидент произошёл около 12:30 мск 4 июня над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ автобусы на приграничной территории в регионе будут оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиМинобороны РФБелгородская область

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