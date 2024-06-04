Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью
Очередная попытка украинской армии совершить атаку по объектам на территории России была пресечена средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл около 12:30 мск 4 июня над Белгородской областью.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для защиты от атак дронов ВСУ автобусы на приграничной территории в регионе будут оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru