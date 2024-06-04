Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

ВСУ за сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 раз Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай В компании СДЭК связали технический сбой в работе сервиса с внешним воздействием Стоимость нефти марки Brent опустилась в ходе торгов ниже $77 за баррель Минтранс прорабатывает создание высокоскоростной ж/д магистрали до новых регионов В «Роскосмосе» заявили о скудности финансирования ряда космических программ