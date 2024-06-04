«Европа в зоне риска»: Как Макрон толкает Францию к эскалации с Россией

По его словам, инструкторы, присланные Парижем, также сопровождают и обслуживают военную технику ВСУ. Йонг предупредил, что после официальных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов, обучение солдат ВСУ станет более масштабным, военнослужащих будут учить военным маневрам.

Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть «вопросом нескольких недель или даже дней». Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.