«Европа в зоне риска»: Как Макрон толкает Францию к эскалации с Россией
Французские военные инструкторы находятся на Украине и обучают солдат ВСУ, а после заявлений Макрона обучение украинских солдат может стать еще масштабнее, сообщает издание Valeurs Actuelles.
На территории Украины уже находятся военные инструкторы из Франции, которые занимаются обучением бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга.
По его словам, инструкторы, присланные Парижем, также сопровождают и обслуживают военную технику ВСУ. Йонг предупредил, что после официальных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов, обучение солдат ВСУ станет более масштабным, военнослужащих будут учить военным маневрам.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть «вопросом нескольких недель или даже дней». Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
БОЛЬШИЕ РИСКИ
Колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер предположил, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение Макрона направить военных инструкторов на Украину. По его мнению, решение французского лидера несет слишком большие риски как в его собственной стране, так и на Западе. Обозреватель отметил, что французское общественное мнение совершенно не готово встречать гробы с погибшим на Украине военными. Союзники Франции по НАТО, в свою очередь, вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов, добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь пригрозил странам Запады, одобрившим применение дальнобойного оружия по территории России.
«Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России», - отметил политик.
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подчеркнула, что НАТО и США не рассматривают вариант отправки военных инструкторов на Украину.
«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников альянса на Украину. Это не поддерживается текущим генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Соединенные Штаты это не рассматривают. Однако, как вы хорошо знаете, есть отдельные страны-члены НАТО, которые все еще обсуждают все за и против реализации такой миссии. Это их суверенное решение. Они могут это сделать как страны, но без прикрепленного к этому флага НАТО», - заявила дипломат.
При этом постпред подтвердила, что НАТО допускает, что возьмет на себя координацию подготовки ВСУ.
ХАКЕРСКАЯ АТАКА НА ПОЛЬШУ
В конце прошлой недели польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину.
Министр по цифровым технологиям Кшиштоф Гавровский в интервью изданию Gazetą Wyborczа заявил, что произошедшее с госагентством РАР не что иное, как кибератака. Власти Польши планируют выделить порядка 700 миллионов долларов на создание «кибернетического щита», который защитит от хакерских атак. Галковский заявил, что страна каждый день сталкивается с кибератаками, и утверждает, что во всем виновата Россия. При этом польский министр не привел никаких доказательств.
«Сегодня Польша находится в состоянии уже не холодной, но в некоторых элементах горячей кибернетической войны с Россией», - заявил министр.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в свою очередь заявлял, что страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
ПЛОХО ОБУЧЕННЫЕ НОВИЧКИ
Украинские командиры готовятся к тому, что большая часть новых военнослужащих прибудут с плохой подготовкой, пишет The Washington Post. Украинские военные уже давно жалуются на качество обучения новобранцев. Офицеры отмечают, что из-за этого им часто приходится посвящать недели обучению новоиспеченных бойцов базовым навыкам, например, стрельбе.
«У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет», - рассказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перераспределил людей, которые ранее служили на таких должностях, как охрана мостов и другой инфраструктуры вдали от зоны боевых действий, в бригады, участвующих в самых ожесточенных боях.
В разведывательном подразделении 42-й механизированной бригады, которое недавно было переброшено на северо-восток Харьковской области для защиты от российского наступления, многие разведчики только что были переведены с тыловых функций и получили всего две недели на переподготовку перед отправкой в бой.
Также офицер, который провел больше года, инструктируя новых солдат на одном из украинских объектов, сказал, что в учебных центрах не хватает боеприпасов, потому что они направляются для нужд войск на поле боя.
По данным издания Asia Times, ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава, причем ситуация ухудшается ежедневно. Это объясняется большими потерями украинской стороны на поле боя. Со ссылкой на данные российской стороны, издание сообщает, что только за май Киев потерял убитыми и ранеными 35 000 военнослужащих. При этом заменить выбывших некем, принудительная мобилизация не помогает.
Издание отмечает, что в руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием не станут решением проблемы.
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