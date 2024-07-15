Над Черным морем сбили беспилотник
15 июля 202415:07
Российская система ПВО днем в понедельник, 15 июля, отбила атаку БПЛА на объекте около побережья Крыма. Об этом отчиталось Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака была предпринята около 13:40 мск. Беспилотник был ликвидирован над акваторией Черного моря около западного побережья полуострова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru