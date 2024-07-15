Над Черным морем сбили беспилотник

Российская система ПВО днем в понедельник, 15 июля, отбила атаку БПЛА на объекте около побережья Крыма. Об этом отчиталось Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была предпринята около 13:40 мск. Беспилотник был ликвидирован над акваторией Черного моря около западного побережья полуострова.

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Ранее военное ведомство сообщало о шести сбитых беспилотниках над Орловской, Брянской и Курской областями. В Орловской области дрон повредил нефтехранилище на нефтебазе в поселке Малая Саханка. Кроме того, при атаке беспилотника в Белгородской области были ранены двое мужчин.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиЧерное Море

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