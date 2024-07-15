В Орловской области дрон упал на территорию нефтебазы
Украинский беспилотник, обезвреженный в Орловской области, упал на территории нефтебазы в поселке Малая Саханка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что дрон был обезврежен в 05:11 средствами радиоэлектронной борьбы в Орловском муниципальном округе. Аппарат упал на объекте топливно-энергетического комплекса «Орловская нефтеперерабатывающая компания "Черное золото"».
«В результате взрыва незначительные повреждения получила емкость 1000 кубических метров для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет», — указали в правительстве.
Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 15 июля над территорией Орловской области перехватили украинский БПЛА, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru