Двое мужчин ранены при атаке БПЛА в Белгородской области
Двое мужчин ранены в результате атаки беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что в момент атаки двое мужчин находились в машине. После взрыва один из них получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй - баротравму. Оба пострадавших госпитализированы. Машина, как отметил глава региона, полностью сгорела. Поврежден и стоявший рядом автомобиль.
Кроме того, в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с дрона были сброшены два взрывных устройства без детонации. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы. На месте работают все оперативные службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru