Двое мужчин ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Он уточнил, что в момент атаки двое мужчин находились в машине. После взрыва один из них получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй - баротравму. Оба пострадавших госпитализированы. Машина, как отметил глава региона, полностью сгорела. Поврежден и стоявший рядом автомобиль.

Кроме того, в поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с дрона были сброшены два взрывных устройства без детонации. Люди, находившиеся в здании, эвакуированы. На месте работают все оперативные службы.

Ранее духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне военной операции на Украине.



