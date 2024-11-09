Боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек

Командир боевой машины Вячеслав Мозговенко заметил беспилотник ВСУ во время движения к запасным позициям, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью

Отмечается, что техника боевого экипажа была повреждена, поэтому открыть огонь по БПЛА было невозможно.

Мозговенко отбил украинский дрон, получив тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. Военному присвоили звание Героя Российской Федерации за проявленную отвагу.

Ранее российские военные спасли троих мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияБеспилотникиВСУМинобороны РФ

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