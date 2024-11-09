Боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек
9 ноября 202416:42
Командир боевой машины Вячеслав Мозговенко заметил беспилотник ВСУ во время движения к запасным позициям, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что техника боевого экипажа была повреждена, поэтому открыть огонь по БПЛА было невозможно.
Мозговенко отбил украинский дрон, получив тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. Военному присвоили звание Героя Российской Федерации за проявленную отвагу.
Ранее российские военные спасли троих мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru